Турист погиб при восхождении на вулкан Вилючинский на Камчатке

При восхождении на вулкан Вилючинский, расположенный к юго-западу от Петропавловска-Камчатского, погиб турист. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Один из туристов, пострадавших на Вилючинском вулкане, погиб. Девушка, которая сорвалась вместе с ним, находится в тяжелом состоянии»,— сообщили в ведомстве.

Третью участницу восхождения на вулкан нашли спасатели, сообщили в МЧС. Там отметили, что туристка не пострадала, и спасатели начали спускать ее на высоту 1,5 тыс. м, где ожидают медики Центра медицины катастроф. Однако спуск осложняется сильной наледью и крутизной склона.

Сегодня утром незарегистрированные туристы сорвались при восхождении на вулкан Вилючинский, маршрут на который закрыт с 1 июля этого года. В группе было три человека. Днем спасатели обнаружили двух из трех сорвавшихся путешественников. Туристам требовалась медицинская помощь.

В поисковой операции участвуют 45 человек, в том числе сотрудники МЧС и волонтеры, сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев.