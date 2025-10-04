Двое туристов сорвались с Вилючинского вулкана на Камчатке

Спасатели направили вертолет за туристами, которые сорвались при восхождении на вулкан Вилючинский на Камчатке. Пострадали два человека, заявили ТАСС в Камчатском территориальном центре медицины катастроф.

Группа туристов не была зарегистрирована, в нее входило три человека. Один из них позвонил в МЧС. «По нашей информации, у одного повреждена нога, у второго — рука. Третий, кажется, целый»,— рассказали в центре.

Ожидается, что транспортировка туристов займет около часа. Маршрут на вулкан закрыт с 1 июля 2025 года.