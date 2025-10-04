В Киргизии может пройти референдум о возвращении смертной казни

Законопроект о возвращении смертной казни вынесут на общественное голосование. Об этом заявил президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров в интервью государственному агентству «Кабар».

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент Киргизии Садыр Жапаров

«Законопроект о внесении изменений в ст. 25 Конституции сначала будет вынесен на общественное обсуждение. После этого Конституционный суд даст заключение... Законопроект может быть принят на референдуме. Иными словами, вопрос будет решен только путем всенародного голосования»,— заявил Садыр Жапаров.

Если большинство людей поддержит законопроект о возвращении смертной казни, то Верховный совет должен будет принять законы о выходе из международных договоров и внесении изменений в действующие законы, подчеркнул президент.

Сейчас в соответствии со ст. 25 Конституции Кыргызской Республики смертная казнь запрещена.

На этой неделе Садыр Жапаров предложил вернуть смертную казнь за насильственные преступления против детей и женщин после убийства 17-летней девушки по имени Айсулаа из Иссык-Кульской области. 27 сентября она поехала в соседнее село и перестала выходить на связь. Вскоре сотрудники правоохранительных органов задержали 41-летнего жителя Бишкека, который признался, что похитил, изнасиловал и убил девушку.