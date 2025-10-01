Президент Киргизии предложил ввести смертную казнь за преступления против женщин

Президент Киргизии Садыр Жапаров предложил внести поправки в законодательство страны и вернуть смертную казнь за насильственные преступления против детей и женщин. Об этом сообщил его пресс-секретарь Аскат Алагозов. Поводом для этой инициативы стало убийство 17-летней гражданки Киргизии в сентябре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Киргизии Садыр Жапаров

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент Киргизии Садыр Жапаров

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Президент поручил начальнику управления правового обеспечения администрации президента Мурату Укушеву подготовить изменения в законодательство, предусматривающие максимально ужесточенную ответственность за преступления против детей, девушек и женщин. В частности, речь идет о введении нормы о смертной казни за изнасилование детей, а также за изнасилование с убийством женщин. Президент Садыр Жапаров считает, что особенно преступления против детей и женщин не должны оставаться безнаказанными»,— написал Аскат Алагозов в Facebook (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta).

По словам пресс-секретаря президента, недавнее убийство 17-летней девушки «потрясло общественность», а Садыр Жапаров взял это дело под личный контроль.

17-летняя Айсулаа из Иссык-Кульской области Киргизии пропала 27 сентября: она поехала в соседнее село и перестала выходить на связь. Ее тело обнаружили 29 сентября в Боомском ущелье. Вскоре был задержан подозреваемый — 41-летний житель Бишкека. Он признался, что похитил Айсулуу, а затем изнасиловал и убил. По вменяемой ему статье (ч. 2 ст. 122 УК Киргизии) грозит заключение в тюрьме от двенадцати лет до пожизненного лишения свободы.

В 1988 году в Киргизии ввели двухлетний мораторий на смертную казнь, который неоднократно продлевался. В 2007 году применение смертной казни исключили из конституции республики.

Лусине Баласян