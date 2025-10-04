На Эльмаше и Уралмаше восстановили электроснабжение на 70%

Энергетики вернули электричество 70% потребителей на Эльмаше и Уралмаше в первой половине дня. Об этом «Ъ-Урал» сообщили в пресс-службе «Россети Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Восстановление электроснабжения осуществлено специалистами "Россети-Урал" за счет перевода нагрузки на резервные схемы, а также подключения потребителей к резервным источникам снабжения энергии (РИСЭ)»,— пояснили в пресс-службе компании.

В первую очередь подключили социальные объекты. Электроснабжение вернули в квадрате улиц пр. Космонавтов — Старых Большевиков — Таганская, восстановлена работа Северных очистных сооружений.

Сейчас специалисты продолжают работу, полностью электроснабжение должны вернуть до конца дня. Работы выполняет три аварийно-восстановительные бригады.

Отключение электричества произошло из-за аварии на сетях, которая была вызвана несанкционированными строительными работами. Без света остались жилые кварталы, торговые центры «Белка» и Veer Mall, приостановил работу трамвай в Верхнюю Пышму.

Анна Капустина