«Россети Урал»: электричество на Эльмаше полностью восстановят к концу дня

Электричество на Эльмаше будет полностью восстановлено к концу дня, сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе «Россети Урал». Часть потребителей подключат к резервным сетям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Причиной отключения стала авария на линии электропередачи 110 кВ. Она произошла из-за несанкционированных действий строительной компании.

«Энергетики "Россети Урал" находятся на месте, стягивается необходимая спецтехника для ликвидации технологического нарушения. В ближайшее время по резервным схемам будет восстановлено электроснабжение социальных объектов»,— заявили в пресс-службе «Россети Урал».

В первую очередь по резервным сетям запитают социальные объекты. Для восстановления питания необходимо провести ремонтные работы на энергообъекте.

Отключение света затронуло районы Эльмаш и Уралмаш. Электричества нет в жилых кварталах, торговых центрах Veer Mall и «Белка». Из-за отсутствия напряжения перестал ходить трамвай в Верхнюю Пышму.

Анна Капустина