В Екатеринбурге из-за отключения света перестал ходить верхнепышминский трамвай

В микрорайоне Эльмаш в Екатеринбурге произошло массовое отключение света. сообщают местные жители. Авария затронула торговые центры, жилые дома и линию верхнепышминского трамвая.

Информацию о приостановке работы трамвая корреспонденту «Ъ-Урал» подтвердил диспетчер трамвайной линии. Ожидается, что напряжение будет отсутствовать в течение 2-3 часов, причиная отключения — авария.

Электричество отсутствует в торговых центрах Veer Mall и «Белка», жилых кварталах, в частности, ЖК «Изумрудный бор». «Ъ-Урал» не удалось оперативно получить комментарий аварийных служб.

Анна Капустина