Будущая премьер Японии Такаити назвала приоритетом борьбу с ростом цен

Избранная глава правящей Либерально-демократической партии Японии (ЛДП) Санаэ Такаити заявила, что после вступления в должность премьер-министра будет работать в первую очередь над проблемой роста цен.

Глава Либерально-демократической партии Японии (ЛДП) Санаэ Такаити

Фото: Yuichi Yamazaki / Pool / Reuters

Меры по борьбе с инфляцией будут рассмотрены на заседании парламента 15 октября. «Правительство и Банк Японии должны работать вместе и тесно сотрудничать в вопросах экономической политики»,— сказала будущая премьер на пресс-конференции (трансляция велась на YouTube-канале Kyodo).

Госпожа Такаити предлагает в том числе увеличить субсидии для малого и среднего бизнеса, а также предприятий из отраслей сельского хозяйства и рыболовства. Другими приоритетами глава ЛДП назвала обсуждение бюджета на будущий год и работу в сфере безопасности.

Санаэ Такаити станет премьер-министром Японии после утверждения ее кандидатуры парламентом. Этот пост впервые в истории страны займет женщина. Госпожа Такаити сменит Сигэру Исибу, который в начале сентября объявил об отставке.

Подробнее о ситуации в стране — в материале «Ъ» «Женщина знает, молодость может».