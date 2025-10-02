Женщина знает, молодость может

В ближайшую субботу, 4 октября, членам правящей Либерально-демократической партии Японии предстоит определиться с кандидатурой своего нового лидера на смену подавшему в отставку Сигэру Исибе и, соответственно, того, кто одновременно получит и должность премьер-министра. В общей сложности претендентов на оба кресла пятеро, но явных фаворитов двое, и победа любого из них окажется для Японии прецедентом. Так, основная борьба разворачивается между самым молодым потенциальным главой правительства и той, кто может стать первой в японской истории женщиной-премьером.

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба

Фото: Toru Hanai / Pool Photo / AP Премьер-министр Японии Сигэру Исиба

Фото: Toru Hanai / Pool Photo / AP

Прошлой осенью правящая Либерально-демократическая партия (ЛДП) Японии уже выбирала себе нового лидера и нового премьера страны — тогда им стал Сигэру Исиба, обещавший преодолеть глубокий партийный кризис на фоне роста стоимости жизни и громких коррупционный скандалов. Но меньше чем за год его пребывания во власти дела у этой политической силы не только не пошли на лад, но еще больше усугубились. Вслед за провальными для ЛДП июльскими парламентскими выборами, в результате которых правящая коалиция лишилась большинства в обеих палатах, премьер Исиба в начале сентября объявил о своей отставке, поставив однопартийцев перед необходимостью вновь определяться с кандидатурой лидера партии и страны.

Окончательное решение о том, кому отныне предстоит совмещать эти два поста, будет принято 4 октября на голосовании среди 295 депутатов от ЛДП и среди почти миллиона рядовых членов партии, чьи голоса будут конвертированы в дополнительные 295 голосов.

На фоне вороха проблем, которые предстоит решать будущему лидеру,— от восстановления единства в самой партии до преодоления экономических трудностей, в этом году число претендентов на высшую власть заметно поубавилось.

Если в прошлом году составить конкуренцию Сигэру Исибе рвалось сразу восемь видных членов ЛДП, то сейчас число претендентов снизилось до пяти. Причем каждый из этой пятерки уже боролся за высший пост годом ранее.

Самым первым из этого списка свою заявку озвучил самый опытный политик в рядах ЛДП — нынешний генсек партии 69-летний Тосимицу Мотэги, успевший за свою многолетнюю карьеру побывать главой нескольких ведомств, включая МИД. Однако ставку в кампании этот человек, участвовавший в 2020 году в переговорах по заключению соглашения о свободной торговле с США и названный Дональдом Трампом жестким переговорщиком, сделал на экономическую составляющую. Так, Мотэги пообещал повышать зарплату на 10% в течение трех лет, чтобы она превысила уровень инфляции, а также выделить триллионы иен в виде грантов местным властям на поддержку жизни.

Весьма солидным послужным списком и политическим опытом может похвастаться и нынешний генсек кабинета министров 64-летний Ёсимаса Хаяси, у которого за плечами целый ряд ключевых государственных постов, включая министра иностранных дел и обороны. Однако по ряду позиций он считается чересчур либеральным. Хотя, возможно, он ставит перед страной наиболее реалистичные цели. Так, например, обещая создать универсальную систему кредитования и ввести господдержку для семей с низким и средним доходом, он предлагает повысить зарплату всего на 1%. Кроме того, он выглядит наиболее умеренным из пяти кандидатов в том, что касается повышения расходов на оборону.

Напомним, США призвали Японию тратить 5% своего ВВП на оборонные нужды, тогда как Токио стремится достичь к 2027 году хотя бы 2%. И Хаяси — один из немногих, кто считает, что этого будет более чем достаточно. Наконец, Хаяси заслужил репутацию человека, близкого Китаю, хотя он сам неоднократно отвергал обвинения в прокитайском настрое, говоря, что просто является прагматиком в отношениях как с Пекином, так и США.

Третьим претендентом на кресло будущего японского премьера стал 50-летний Такаюки Кобаяси, бывший министром экономической безопасности. Это политик, прозванный «Кобаястребом», стал единственным кандидатом, кто открыто поддержал увеличение оборонных расходов свыше 2% и пообещал увеличить финансирование исследований в области передовых технологий, таких как беспилотники и искусственный интеллект. Впрочем, Кобаяси, являющийся также убежденным сторонником внесения поправок в пацифистскую Конституцию страны для более четкого указания роли сил самообороны, пока так и не смог подробно пояснить, как именно он собирается обеспечить финансирование оборонных расходов.

Впрочем, основное внимание в нынешней гонке привлечено к двум другим кандидатам — 64-летней Санаэ Такаичи, которая рассчитывает стать первой в истории Японии женщиной-премьером, и Синдзиро Коидзуми, который в свои 44 года может оказаться самым молодым главой правительства.

Год назад Такаичи, также занимавшая пост министра экономической безопасности, заняла второе место в борьбе за пост лидера ЛДП. Ее не без оснований относят к самым консервативным и даже радикальным политикам в партии. Накануне прошлогодних выборов она прямо заявила, что, даже став премьер-министром, намерена посещать храм Ясукуни — место, где захоронены японские военные преступники, ставшее для соседних Китая и Южной Кореи символом былого милитаризма Японии. Неспроста ни один действующий премьер-министр страны не посещал этот храм со времен Синдзо Абэ, побывавшего там в декабре 2013 года.

К этим выборам Такаичи решила смягчиться и уже не стала настаивать на визитах в Ясукуни, сделав акцент на другом. В частности, она заявила, что ее приоритетами станут закрепление статуса сил самообороны в Конституции, создание японского аналога Комитета по иностранным инвестициям в США, чтобы следить за влиянием иностранных инвестиций на национальную безопасность, отмена налога на бензин и строительство атомных реакторов нового поколения. Такаичи, считающаяся протеже ныне покойного премьера Абэ и большая поклонница Маргарет Тэтчер, также поддержала увеличение расходов на оборону, но заявила, что не будет «произвольно» устанавливать фиксированный процент до тщательного анализа потребностей.

Наконец, реагируя на всплеск антимигрантских настроений в Японии (что нашло отражение в успехе на июльских выборах мелкой популистской партии «Сансэйто» с антииммиграционной платформой «Япония прежде всего»), Санаэ Такаичи дала понять на днях, что «экономических мигрантов», претендующих на статус беженца, следует депортировать домой.

Пока что Санаэ Такаичи лидирует в опросах в качестве наиболее вероятного нового лидера ЛДП и потенциального премьера.

Однако некоторые другие опросы сулят пальму первенства ее основному сопернику — сыну экс-премьера Дзюнъитиро Коидзуми и нынешнему министру сельского хозяйства, который в ходе прошлогодних выборов главы ЛДП занял третье место из девяти.

Будучи самым молодым из претендентов, он закономерно рассматривается как наиболее способный привлечь к партии новое поколение сторонников ЛДП и колеблющихся избирателей, считающих старую гвардию оторванной от реальности. Однако его либеральные взгляды (например, поддержка идеи разных фамилий у супругов и права женщины занять престол) способны оттолкнуть от него наиболее консервативных партийных тяжеловесов.

Но кто бы ни победил 4 октября или позднее, если кандидатам предстоит второй тур выборов, победителю придется решить три неотложные задачи: объединить членов партии, разделившихся по идеологическим линиям, заново выстроить сотрудничество с младшим партнером — партией «Комэйто» и достичь соглашения с окрепшей оппозицией, чтобы быть избранным премьер-министром на осенней сессии парламента.

Наталия Портякова