Премьер-министром в Японии впервые станет женщина
Председателем правящей Либерально-демократической партии Японии (ЛДП) избрали 64-летнюю Санаэ Такаити. После утверждения ее кандидатуры парламентом она станет премьер-министром. Впервые в истории Японии этот пост займет женщина.
Санаэ Такаити
Фото: Kim Kyung-Hoon / Pool / Reuters
Голосование проводилось в два тура, потому что в первом ни один из кандидатов не смог набрать большинство голосов. Санаэ Такаити в первом туре получила 183 голоса, министр сельского хозяйства Японии Синдзиро Коидзуми — 164. Во втором туре министр набрал 156 голосов, его соперница — 185 , пишет The Japan Times.
Санаэ Такаити считают сторонницей крайне правых взглядов. Она состоит в крупнейшей в Японии консервативной и националистической неправительственной организации «Ниппон Кайги». Является зампредседателя парламентской конференции по восстановлению святынь синтоизма и продвижению нравственного воспитания.
Она сменит на посту Сигэру Исибу, который в начале сентября объявил об отставке. Решение было принято вслед за провальными для ЛДП июльскими парламентскими выборами, в результате которых правящая коалиция лишилась большинства в обеих палатах.
Подробности — в материале «Ъ» «Женщина знает, молодость может».