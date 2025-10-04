Премьер-министром в Японии впервые станет женщина

Председателем правящей Либерально-демократической партии Японии (ЛДП) избрали 64-летнюю Санаэ Такаити. После утверждения ее кандидатуры парламентом она станет премьер-министром. Впервые в истории Японии этот пост займет женщина.

Санаэ Такаити

Фото: Kim Kyung-Hoon / Pool / Reuters Санаэ Такаити

Фото: Kim Kyung-Hoon / Pool / Reuters

Голосование проводилось в два тура, потому что в первом ни один из кандидатов не смог набрать большинство голосов. Санаэ Такаити в первом туре получила 183 голоса, министр сельского хозяйства Японии Синдзиро Коидзуми — 164. Во втором туре министр набрал 156 голосов, его соперница — 185 , пишет The Japan Times.

Санаэ Такаити считают сторонницей крайне правых взглядов. Она состоит в крупнейшей в Японии консервативной и националистической неправительственной организации «Ниппон Кайги». Является зампредседателя парламентской конференции по восстановлению святынь синтоизма и продвижению нравственного воспитания.

Она сменит на посту Сигэру Исибу, который в начале сентября объявил об отставке. Решение было принято вслед за провальными для ЛДП июльскими парламентскими выборами, в результате которых правящая коалиция лишилась большинства в обеих палатах.

