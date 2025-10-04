Спасатели нашли двух пострадавших туристов на Вилючинском вулкане

Спасатели обнаружили двух из трех туристов, сорвавшихся с Вилючинского вулкана на Камчатке. Поиски третьего продолжаются, сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев.

Господин Лебедев уточнил, что спасатели поднимаются на высоту 2280 м. Подробностей о состоянии пострадавших пока нет, потому что на месте плохая связь. «Спасатели подтверждают, что туристам нужна медицинская помощь. Какая точно, пока не ясно, очень плохая связь»,— рассказал министр.

В поисковой операции участвуют 45 человек, в том числе сотрудники МЧС и волонтеры. «Спасатели идут выше в поисках третьего туриста. Начинаем подготовку к спуску пострадавших»,— написал министр в своем аккаунте во «ВКонтакте».

Туристы сорвались при восхождении на вулкан сегодня утром. Группа туристов не была зарегистрирована, в нее входило три человека. Маршрут на Вилючинский вулкан закрыт с 1 июля 2025 года.