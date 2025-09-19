Суд отменил решение о сносе ледовой арены «Озерки» на севере Петербурга

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд отменил решение первой инстанции о сносе ледовой арены «Озерки» на Большой Озерной улице, 56, сообщает «Деловой Петербург». Истец в лице комитета по контролю за имуществом (ККИ) потребовал разобрать два административно-хозяйственных здания и три надувных шатра для занятий спортом на участке площадью 1,6 га.

Ответчиками по делу о самовольных постройках выступал собственник территории ООО «Инвестиционная компания “Две столицы”», и ее арендатор — ООО «Индустрия». В 2024 году суд первой инстанции удовлетворил иск ККИ. Компании подали апелляцию, была проведена судебная экспертиза. Последняя установила, что спорные объекты не являются капитальными строениями.

Ледовая арена «Озерки» была открыта в 2016 году на месте, там проводили занятия детской школы хоккея «СКА — серебряные львы». В новом проекте Правил землепользования и застройки, который представлен в марте 2025 года, указанный участок отнесен к зоне специализированной общественно-деловой застройки, что исключает возможность построить на территории жилье.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что следственный комитет проверяет обоснованность решения Госстройнадзора Петербурга о сносе солодовни пивоваренного завода Лазутина по адресу ул. Новгородская, 13.

Андрей Маркелов