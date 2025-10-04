В Сочи прогнозируются сильные дожди и грозы

В Сочи и на федеральной территории Сириус в воскресенье, 5 октября, прогнозируются сильные дожди и грозы. По информации синоптиков, осадки ожидаются в утренние и дневные часы. Порывы ветра местами достигнут 15–20 м/с. В акватории Черного моря высота волн составит до двух метров при волнении до четырех баллов, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По поручению главы Сочи Андрея Прошунина все городские службы переведены на усиленный режим работы. Текущую обстановку контролирует оперативный штаб администрации.

Жителям и туристам рекомендовано соблюдать меры предосторожности и учитывать прогноз погоды при планировании поездок. В экстренных случаях необходимо обращаться в службу спасения по номеру 112.

Штормовое предупреждение распространяется и на весь Краснодарский край. В регионе 5 октября ожидается комплекс неблагоприятных погодных условий, включая сильный дождь, ливни в сочетании с грозой и порывистый ветер до 20–22 м/с.

Власти напоминают, что при чрезвычайных ситуациях можно обращаться по телефонам экстренных служб: 112 — единый номер с мобильных устройств, 01 — для звонков с городских телефонов, 101 — для вызова пожарных и спасателей с мобильного.

Мария Удовик