Минобороны РФ сообщило об ударах по энергообъектам Украины

Вооруженные силы России нанесли удары по объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, следует из сводки Минобороны РФ. Также нанесены удары по местам подготовки к запуску БПЛА и пунктам временной дислокации украинских военнослужащих в 143 районах.

По данным министерства, были задействованы оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия. Кроме того, за прошедшие сутки средства российской ПВО сбили пять управляемых авиабомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 314 беспилотников самолетного типа.

В конце сентября Минобороны РФ отчиталось об ударах по предприятиям ВПК и военным аэродромам Украины. По информации российского ведомства, также было поражено ремонтное предприятие авиапромышленности.