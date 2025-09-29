Минобороны России сообщило об ударе по предприятию авиапромышленности ВСУ
Российские вооруженные силы нанесли удар по ремонтному предприятию авиационной промышленности на Украине, сообщило Минобороны РФ. По его данным, были задействованы авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия. Также за прошедшие сутки нанесены удары по пунктам временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 149 районах.
Накануне Минобороны РФ сообщило об ударе по «предприятиям военно-промышленного комплекса» (ВПК) и военным аэродромам Украины На прошлой неделе российское ведомство также отчитывалось об ударе по электроподстанции, обеспечивающей работу предприятий ВПК Украины, и по цехам завода «Мотор Сич».