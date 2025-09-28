Минобороны сообщило о ночном ударе по ВПК на Украине

В ночь на 28 сентября Вооруженные силы (ВС) России ударили по «предприятиям военно-промышленного комплекса» (ВПК) и военным аэродромам Украины, сообщило Минобороны. В ведомстве отметили, что все цели поражены.

ВС нанесли удары с помощью беспилотников, оружия большой дальности морского и воздушного базирования. В Telegram-канале министерства утверждают, что все пораженные объекты использовали в интересах ВСУ.

Сегодня утром польские власти подняли в воздух истребители из-за «активности дальней авиации России» на территории Украины. Силы ПВО и радиолокационной разведки были приведены в высшую степень боевой готовности. По данным оперативного командования Польши, эти меры носили «превентивный характер».