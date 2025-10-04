Телефонные мошенники стали представляться сотрудниками военкоматов

Мошенники стали звонить россиянам под видом сотрудников военкоматов и говорить, что им нужно уточнить наличие электронной повестки. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Схема заключается в том, что потенциальную жертву спрашивают о получении электронной повестки с требованием явиться в военкомат, а при отрицательном ответе предлагают продиктовать код из присланного СМС якобы для повторной отправки документа»,— рассказал собеседник агентства. Он отметил, что в результате мошенники получают доступ к аккаунту жертвы на портале госуслуг и могут использовать его данные в преступных целях: например, оформить кредиты или микрозаймы.

Кроме того, после получения СМС-кода злоумышленники могут установить вредоносное программное обеспечение на телефон и получить доступ к учетным записям и приложениям банков, а также смогут использовать устройство для дальнейших атак. Собеседник агентства подчеркнул, что сотрудники военкоматов не подтверждают по телефону факты получения электронных повесток.

Сегодня в МВД рассказали, что мошенники от имени крупных банков стали рассылать россиянам письма на почту о том, что с их счетов вскоре спишут якобы новый налог. До этого стало известно, что злоумышленники начали маскировать вредоносные программы под банковские сервисы.