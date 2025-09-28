Мошенники внедряют вредоносные программы под видом приложений банков

Злоумышленники начали использовать новые схемы обмана с помощью мобильных приложений, маскируя вредоносные программы под банковские сервисы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России. По данным ведомства, мошенники предлагают жертвам якобы переустановить приложения своих банков, но вместо этого присылают ссылки на вредоносные программы, например, приложение NFC Gate.

«Данное приложение активирует NFC-датчик, с помощью которого данные карты передаются мошеннику при прикладывании смартфона к считывателю», — отметили в МВД. Таким образом злоумышленники получают доступ к банковским картам жертв при использовании бесконтактной оплаты.

В МВД также предупреждали, что скачивать неизвестные приложения, особенно с подозрительных сайтов, опасно. Кроме того, мошенники используют социальную инженерию — они притворяются сотрудниками банков, военными или медицинскими работниками на сайтах знакомств, чтобы завоевать доверие и обмануть своих жертв.