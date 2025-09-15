В Петербурге вынесли приговоры фигурантам по делу об азартных играх и наркотиках

Дзержинский райсуд Санкт-Петербурга вынес приговоры трем обвиняемым в организации азартных игр (ч. 3 ст. 171.2 УК), одного из них также осудили за хранение наркотиков (ч. 1 ст. 228 УК). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Обвиняемыми по делу стали Ибрагим Цороев, Алексей Мягков, Илья Скулин и Денис Прусаков. Согласно материалам следствия, Цороев не позднее начала декабря 2023 года разработал план по организации незаконных азартных игр, после чего договорился с Прускаовым, а потом и с остальными фигурантами реализовать свою задумку.

Они нашли помещение по адресу улица Моховая, 44 и игровое оборудование: столы для игры в покер, игральные карты и фишки и средства текстовых приглашений. Игры проводились с 1 декабря 2023 года по 30 января 2024 года. За это время преступникам удалось заработать не менее 109 тыс. рублей. В ходе обыска дома у Прусакова также установили, что он хранил у себя дома 0,25 грамм мефедрона.

Цороев свою вину не признал, Прусаков не признал вину по статье о наркотиках и, наряду с Мягковым и Скулиным, частично признал вину в организации азартных игр. Суд назначил Цороеву три года условно с двухлетним испытательным сроком и штрафом, Прусакову — два года и один месяц в колонии общего режима, Мягкову — три года и два месяца в колонии общего режима, а Скулину — два года условно с аналогичным испытательным сроком.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что следователи обнаружили подпольное казино на Петроградской стороне.

Артемий Чулков