Спикером курской областной думы избран Николай Жеребилов

На внеочередном заседании в субботу, 4 октября, депутаты курской областной думы единогласно избрали спикером Николая Жеребилова. Он был единственным кандидатом, за него проголосовали все 34 зарегистрировавшихся на заседании парламентария (всего в думе 43 действующих депутата). Господин Жеребилов уже был председателем регионального заксобрания предыдущего созыва в 2016-2021 годах, был и.о. председателя нынешнего седьмого созыва с июня 2025-го.

Председатель курской областной думы Николай Жеребилов, 2018 год

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Председатель курской областной думы Николай Жеребилов, 2018 год

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Председатель фракции партии «Единая Россия» в облдуме Константин Комков отметил, что кандидатуру господина Жеребилова согласовал региональный политсовет ЕР и генсовет партии. Господин Комков охарактеризовал спикера как «большого учителя, старшего товарища, наставника».

Николай Жеребилов на заседании сказал: «Исходя из задач, которые перед нами ставит губернатор (Александр Хинштейн.— «Ъ-Черноземье»), нужно поднять на новый уровень парламентский контроль исполнения нацпроектов, расходования выделяемых средств».

Фракции других партий, помимо ЕР, кандидатов на пост спикера не выдвигали. Глава фракции КПРФ Александр Анпилов пояснил, что «коммунисты приняли решение не выдвигать своего кандидата» и «проголосуют за единого». «В условиях сложной социально-экономической обстановки, последствий вторжения ВСУ в Курскую область … мы многого не просим»,— сказал господин Анпилов.

Как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», в конце июня полномочия спикера сложил Юрий Амерев, возглавлявший парламент с 2021 года. Причиной его отставки, по данным «Ъ», стало то, что он не сработался с назначенным в конце прошлого года губернатором Александром Хинштейном. Полномочия председателя были возложены на Николая Жеребилова. Выборы нового созыва Курской областной думы пройдут в 2026 году.

Александр Хинштейн после избрания господина Жеребилова сказал: «В нашей сегодняшней ситуации консолидация, единение, объединение, единство — это залог успеха. Залогом успеха является консолидация исполнительной и законодательной власти … все законопроекты, с которыми мы выходим к вам, находят здесь поддержку. У нас одна партия — Россия, у нас одна политическая фракция — Курская область».

Сергей Калашников