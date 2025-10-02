В МВД призвали хранить фото документов и пароли в облачных хранилищах

МВД РФ предупредило граждан о высокой опасности хранения фотографий документов, паролей и другой конфиденциальной информации на мобильных устройствах. В Telegram-канале «Вестник Киберполиции России» рекомендовано отказаться от размещения таких данных в памяти смартфонов и использовать надежные облачные сервисы с многоуровневой защитой.

В ведомстве объяснили, что сканированные копии паспорта, СНИЛС, ИНН, водительских прав и банковских карт дают мошенникам возможность получить доступ к аккаунтам, создавать фальшивые профили или проводить другие мошеннические действия. Хранение этих файлов в памяти телефона значительно увеличивает риск их кражи, поэтому оптимальным решением считаются облачные хранилища с двухфакторной аутентификацией и шифрованием.

Кроме того, сотрудники МВД подчеркнули опасность записи паролей и кодов доступа в заметках или мессенджерах. Такие данные, если попадут к злоумышленникам, позволят контролировать цифровую жизнь пользователя, в том числе его банковские счета. Специалисты советуют использовать менеджеры паролей или хранить информацию в офлайн-формате, к примеру, в записной книжке.

МВД также обращает внимание на необходимость регулярной очистки истории сообщений из банковских приложений, так как уведомления о переводах и остатках раскрывают финансовые привычки и уровень доходов, что облегчает работу мошенникам. Личные переписки тоже содержат номера карт, PIN-коды и ответы на секретные вопросы, которые часто становятся целью киберпреступников.