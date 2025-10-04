Число погибших под завалами школы-интерната в Индонезии выросло до 14

Под завалами рухнувшей школы-интерната в Индонезии нашли тела 14 человек. Еще 49 человек считаются пропавшими без вести, их поиски продолжаются, сообщает портал Kompas.

В индонезийском агентстве по управлению ЧС уточнили, что выжили 103 человека. Из них 14 пока остаются на лечении в больнице, 89 пострадавших были выписаны и отправлены домой. В группе по идентификации жертв стихийных бедствий пожаловались, что тела погибших сложно опознать, в том числе потому что у большинства не было при себе удостоверений личности.

ЧП произошло в городе Сидоарджо 29 сентября. В школе шел ремонт бетонной крыши. Предположительно, столбы фундамента не выдержали веса бетона, и здание обрушилось до первого этажа.