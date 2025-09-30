В Индонезии при обрушении школы-интерната погибли три человека

В Индонезии обрушилась исламская школа-интернат Аль-Хозини. Погибли как минимум три человека, пострадали около 100. Еще примерно 40 человек остаются под завалами, передает местное издание Detik.

ЧП произошло в городе Сидоарджо во второй половине дня 29 сентября. В школе шел ремонт бетонной крыши. Она обрушилась на детей во время молитвы. Поисково-спасательная группа пытается добраться до пострадавших, которые все еще находятся под завалами. В МВД подтвердили гибель одного человека, из больницы сообщили о смерти еще двух.

Национальное агентство по ЧС заявило, что причиной трагедии стал сбой в работе строительной техники во время заливки бетона. Столбы фундамента, предположительно, не выдержали вес бетона, и здание обрушилось до первого этажа.