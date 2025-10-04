В России в 2027 году дважды проиндексируют страховые пенсии

В 2027 году страховые пенсии в России будут индексировать в два этапа. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на внесенный правительством в Госдуму проект бюджета на 2027–2028 годы.

С 1 февраля 2027 года страховые пенсии намерены проиндексировать на 4 процента, с 1 апреля — на 3,4 процента. В 2028 году выплаты также будут увеличены в два этапа: на те же четыре процента в феврале, а в апреле — на 3,8 процента.

Минтруд сообщал, что в 2026 году на меры социальной поддержки направят 18,7 трлн руб., на выплаты пенсий — 13 трлн руб. Индексация страховых пенсий по старости в следующем году составит 7,6%, их средний размер — 27,1 тыс. руб.

О бюджете Соцфонда — в материале «Ъ» «Между дефицитом и профицитом».