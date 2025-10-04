Пособие по беременности и родам в России в 2027 году достигнет 1 млн рублей

В 2027 году размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет в России увеличится до 95 тыс. руб. в месяц. Максимальная сумма пособия по беременности и родам к этому сроку превысит 1 млн руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы к проекту бюджета Социального фонда.

В 2026 году максимальный размер пособия по беременности и родам составит 955,8 тыс. руб., в 2028 году — 1,18 млн руб. В месяц предельная сумма такого пособия в 2026 году составит 207,5 тыс. руб., в 2027 году — 238,9 тыс. руб., в 2028 году — 258 тыс. руб.

Также в документе были установлены предельные размеры пособия по уходу за ребенком до достижения им полутора лет. В 2026 году выплаты составят 83 тыс. руб., в 2028 году — 103,2 тыс. руб.

В июле президент Владимир Путин подписал закон об увеличении размера пособия по беременности для студенток. С сентября средний размер пособия по стране составляет 90,2 тыс. руб. Уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова считает сумму выплат беременным недостаточной.

