Омбудсмен Мишонова сочла недостаточной сумму выплат беременным студенткам

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова считает, что ежемесячная выплата в 5 тыс. руб. беременным студенткам не будет стимулировать рождение детей. Она предложила переводить молодых мам на бесплатное обучение.

«В пять тысяч для студента колледжа я не верю»,— сказала она на совещании в Мособлдуме (трансляция велась пресс-службой во "ВКонтакте"). По оценкам госпожи Мишоновой, в России нет проблемы с многодетностью — многие семьи готовы на третьего ребенка.

«У нас не рожают первых и вторых детей»,— сказала омбудсмен. Она назвала правильным вектор государства на молодые семьи в стратегии по увеличению рождаемости, однако финансовые трудности препятствуют рождению детей.

23 июля президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении размера пособия по беременности для студенток. Документ вступит в силу 1 сентября. Раньше средний размер стипендии составлял от 2 тыс. до 5 тыс. руб., а за весь период отпуска по беременности студенткам выплачивали от 9,3 тыс. до 23,3 тыс. руб. Исходя из величины регионального прожиточного минимума, средний размер пособия по стране теперь составит 90,2 тыс. руб.

