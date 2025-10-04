FIFA не станет отстранять Израиль от международных соревнований

Международная федерация футбольных ассоциаций (FIFA) приняла решение не отстранять Израиль от международных соревнований заявив, что организация «не решает геополитических проблем». Решение было принято на заседании организации в Цюрихе.

Президент FIFA Джанни Инфантино подчеркнул, что задача организации состоит в продвижении мира и единства через спорт. Он заявил, что ФИФА должна использовать футбол, чтобы объединять людей, особенно на фоне продолжающегося конфликта в секторе Газа.

Мужская сборная Израиля сможет принять участие в запланированных отборочных матчах чемпионата мира-2026 против Норвегии 11 октября и Италии 14 октября.