Власти Крыма вводят поэтапное открытие заправок

Продажи бензина и дизельного топлива в Крыму восстановят поэтапно. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

С 10 октября количество автозаправочных станций со свободной продажей бензина будет увеличено. Для них будет установлен лимит: не более 20 л топлива одному человеку в сутки. С 20 октября число таких АЗС еще раз возрастет. К концу октября потребность региона в топливе будет покрыта полностью, пообещал Сергей Аксенов.

По его словам, власти региона пришли к такому плану после консультаций с вице-премьером Александром Новаком и министром энергетики РФ Сергеем Цивилевым. Глава полуострова попросил крымчан «с пониманием отнестись к ситуации и набраться терпения».

«Ъ-Кубань» писал, что власти Крыма распределят имеющиеся запасы горючего между всеми муниципалитетами полуострова.

Дмитрий Холодный