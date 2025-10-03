Власти Крыма вводят поэтапное открытие заправок
Продажи бензина и дизельного топлива в Крыму восстановят поэтапно. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
С 10 октября количество автозаправочных станций со свободной продажей бензина будет увеличено. Для них будет установлен лимит: не более 20 л топлива одному человеку в сутки. С 20 октября число таких АЗС еще раз возрастет. К концу октября потребность региона в топливе будет покрыта полностью, пообещал Сергей Аксенов.
По его словам, власти региона пришли к такому плану после консультаций с вице-премьером Александром Новаком и министром энергетики РФ Сергеем Цивилевым. Глава полуострова попросил крымчан «с пониманием отнестись к ситуации и набраться терпения».
«Ъ-Кубань» писал, что власти Крыма распределят имеющиеся запасы горючего между всеми муниципалитетами полуострова.