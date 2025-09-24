У города отняли перспективу

Жители Ульяновска приступили к обсуждению проекта нового генплана города. Одной из первых претензий по разработанному главному документу развития города стало отрезание от сквера им. О.К. Антонова земельного участка под строительство МКД. Застройщики подтверждают, что в микрорайоне Новый город сложился дефицит земельных участков под жилищное строительство. При этом «Ъ» выяснил, что большой пустующий земельный участок, запланированный в старом генплане под развитие Ульяновска и строительство МКД, оказался в частной собственности и в проекте нового генплана исключен из территории перспективного расширения города. В региональном минимущества объясняют, что не имеют возможности изменить ситуацию. Жители города объявили новые акции протеста против предложенного проекта генплана. Депутаты намерены просить прокуратуру проверить законность исчезновения из генплана территории перспективного развития.

В региональном минимущества утверждают, что уже не имеют возможности вернуть городу зону его перспективного развития

Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

В минувший вторник администрация Ульяновска разместила на своем сайте и в экспозициях в районных администрациях материалы проекта нового генплана Ульяновска и правил землепользования и застройки (ПЗЗ).

Напомним, проекты генплана и ПЗЗ подготовил «Территориальный градостроительный институт “Красноярскгражданпроект”» (АО). Согласно техзаданию, прилагаемому к госконтракту, общественные обсуждения проектов генплана и ПЗЗ должны были состояться еще до 15 августа 2024 года, но весь период подготовки генплана общественность не знакомили с материалами проектов, хотя у юристов, архитекторов, краеведов и экозащитников к проекту генплана накопилось много претензий. Просьбы общественников о проведении промежуточных общественных обсуждений, чтобы оставалось время для устранения замечаний, как это было с генпланом 2007 года, остались без внимания.

Первой записью, занесенной во вторник жителями Нового города в журнал общественных обсуждений, стал протест против перевода под застройку части сквера им. авиаконструктора О.К. Антонова, расположенного в микрорайоне Новый город (район Авиастроителей). На третьей части сквера власти планируют строительство четырех МКД. С марта этого года жители Нового города выступают против планов застройки сквера, еженедельно собираясь на сходы. Чиновники мэрии эти сходы игнорировали, при этом убеждали жителей, что никаких планов застройки этого участка не существует.

Материалы проекта нового генплана показали, что планы такие все-таки есть: на генплане этот участок показан как зона смешанной и деловой застройки. На вопрос «Ъ», почему участок сквера все же был переведен из зеленой зоны в зону застройки, в то время как всем известно о протесте жителей и обещаниях городской власти, представитель минимущества Мария Ермакова ответила, что этот вопрос обсуждался на Едином градсовете при губернаторе области и большинством голосов было принято решение о застройке.

В беседе с «Ъ» пришедшие на ознакомление с экспозицией жители Заволжского района заявили «Ъ», что категорически не согласны с предложенным проектом генплана и намерены продолжить акции протеста, а также выйти на общегородской митинг против нежелания властей учитывать интересы горожан. По словам защитницы сквера Галины Колодкиной, в среду на сходе граждан было решено начать сбор подписей под обращением к президенту и генпрокурору России с просьбой не допустить застройку сквера.

Занимающийся этой проблемой общественный активист и независимый юрист Константин Толкачев признает, что Новому городу необходимо развитие и новое строительство, «но не за счет зеленых зон общего пользования, как это решают в проекте генплана, а за счет расширения территории города в сторону села Архангельского». Предложенный проект генплана он назвал «документом, разработанным в интересах не горожан, а плеяды лоббистов» и заявил, что предлагает гордуме и региональному заксобранию в течение месячного периода общественных обсуждений провести ряд круглых столов по генплану с приглашением ответственных лиц, чтобы детально обсудить проблемы и выяснить позиции власти.

Стоит отметить, что в действующем генплане Ульяновска (от 2007 года) территория, о которой говорил юрист (комплекс земельных участков, составляющий в длину 3,5 км и в ширину 2,5 км), обозначена как зона перспективного развития города под строительство МКД, но в проекте нового генплана эта зона исчезла, граница города прошла по проспекту Дружбы народов. При этом, согласно кадастровой карте, земельные участки бывшей «зоны перспективного развития города» с 2021 года оказались в частной собственности (из них два участка — с 2011 года).

На запрос «Ъ» с просьбой пояснить, как почему эта территория исчезла из проекта генплана, и как оказалось, что участки, предназначенные под развитие района и строительство МКД, перешли в частную собственность, региональное минимущества ответило, что при подготовке генплана вариант возможности развития города в этом направлении рассматривался, в связи с чем администрации Мирновского сельского поселения Чердаклинского района и районной администрации были направлены запросы об исключении этой территории из состава района для включения ее в границы города, на что «получены ответы о нецелесообразности изменений». В связи с этим министерство заявляет, что теперь не имеет правовых оснований для возвращения территории в генплан под перспективное развитие Ульяновска. Как и при каких обстоятельствах земли, предназначенные под развитие города, перешли в частную собственность, ведомство пояснить не смогло.

Исполнительный директор ООО «Специализированный застройщик “Премьера”» Дмитрий Титов в беседе с «Ъ» подтвердил, что в Новом городе участков под новое строительство «осталось очень мало», и «в ближайшие пять лет проблема будет только нарастать».

Заслуженный архитектор Ульяновской области, член Единого градсовета Олег Владимиров (он голосовал против утверждения проекта генплана) подтверждает, что Новый город уже переуплотнен и недопустимо использовать зеленые зоны под застройку. Исчезновение из проекта генплана зоны перспективного развития города он назвал более чем странным и не поддающимся логическому объяснению.

Глава профильного комитета заксобрания Дмитрий Грачев в беседе с «Ъ» заметил, что «урезание зеленых зон под строительство МКД, когда рядом пустуют огромные территории, ранее запланированные под развитие города», а также ответ минимущества по этому поводу «говорят лишь о неэффективности ведомства и формальном подходе чиновников». «Развитие города в сторону Архангельского неизбежно, и, готовя генплан, чиновники были обязаны решить эту проблему в первую очередь»,— сказал депутат, отметив, что намерен детально разобраться с вопросом исчезновения зоны перспективного развития Ульяновска и обратиться в облпрокуратуру с просьбой провести проверку законности передачи и продажи земель.

Сергей Титов, Ульяновск