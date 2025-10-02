Прокуратура не стала проверять нарушения в обсуждениях генплана Ульяновска

Прокуратура Ленинского района на стала организовывать проверку по жалобам экозащитницы и общественной активистки Наталии Лазаревой на организацию общественных обсуждений проектов нового генплана Ульяновска и правил землепользования и застройки (ПЗЗ) и направила жалобы в министерство имущественных отношений, градостроительной деятельности и цифрового развития Ульяновской области и в мэрию Ульяновска, на нарушения которых и указывала заявительница. Об этом «Ъ-Волга» сообщила прокуратура Ульяновской области.

Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

Как ранее сообщал «Ъ-Волга», 22 сентября экозащитница Наталия Лазарева направила в прокуратуру Ленинского района обращение с просьбой провести проверку процедуры объявления общественных обсуждений нового генплана Ульяновска и отменить соответствующее постановление администрации Ульяновска в связи с тем, чтоб была нарушена процедура общественных обсуждений: материалы по проектам генплана и ПЗЗ были размещены на сайте и в экспозициях только спустя неделю после объявленного начала обсуждений. Кроме того, фактически на процедуру общественных обсуждений выделялось менее 10 дней, поскольку, хотя и объявлялось, что обсуждения длятся месяц, с 16 сентября по 14 октября, сами замечания по проектам принимались только до 18 час. 2 октября, а на запись замечаний при посещении экспозиции выделялось только пять дней. Экозащитница отмечала, что за этот период физически невозможно изучить 400-страничные тома по каждому из проектов с десятками карт. Все эти сокращения периода ознакомления с материалами противоречат требованиям Градостроительного кодекса, а принятие обсуждаемых проектов изменений генплана и ПЗЗ Ульяновска «приведет к массовому уничтожению зеленых зон, нескольких водных объектов, прибрежных защитных полос»,— отмечала Наталия Лазарева. Она просила прокуратуру вынести представление в адрес мэра Ульяновска об отмене постановлений об общественных обсуждениях в связи с нарушениями процедуры, а в случае неисполнения представления выйти в суд с иском об отмене этих документов.

Аналогичное обращение о нарушении процедуры, но уже сразу в прокуратуру Ульяновской области направлял от имени жителей своего микрорайона инженер-строитель и проектировщик Константин Сосин. По поводу его обращения в облпрокуратуре ответили, что оно перенаправлено в прокуратуру Ленинского района, которая сама примет решение — проводить проверку, или также направить обращение в органы власти.

Наталия Лазарева сказала «Ъ-Волга», что она в обращениях прямо просила не перенаправлять ее обращения органам власти, о нарушениях которых сообщает. «Поскольку перенаправление обращений тем, чьи действия обжалуются, запрещается законами о прокуратуре и об обращениях граждан, теперь по этому поводу я направлю обращение в Генпрокуратуру»,— заявила Наталия Лазарева.

Сергей Титов, Ульяновск