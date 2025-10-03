Наставник «Локомотива» прокомментировал поражение в Омске

Главный тренер ярославского ХК «Локомотив» Боб Хартли рассказал, что после установления счета 4:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда» его подопечные были разочарованы и «действовали по инерции». Своим мнением он поделился в ходе пресс-конференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

Напомним, что выиграл омский ХК «Авангард». Счет в первом периоде открыл игрок омской команды, в середине второго игрового отрезка ярославский защитник сравнял. Однако потом ярославцы пропустили три шайбы.

«Это было отличное начало. Первая половина второго периода была напряженной. Мы играли отлично, они играли отлично. Второй гол, этот видео-вызов — они загнали нас в угол. В общем, дело было в самой игре. Не так уж много нужно, чтобы выбить победу из рук. Очень жаль, ведь мы хорошо начали, но именно поэтому и проиграли»,— сказал наставник.

Тренерский штаб «Локомотива» после второго гола взял запрос на помеху вратарю, однако судьи нарушений не увидели. В результате железнодорожники «из-за задержки игры» остались в меньшинстве и пропустили третью шайбу, а потом и четвертую.

«Видео-запрос на помеху вратарю — очевидно, как подбрасывание монетки. Я пытаюсь вам сказать, что это личное решение. Основываясь на том, что мы видели, мы думали, что это была помеха вратарю. Но окончательное решение не за нами. Поэтому мы должны уважать это»,— пояснил главный тренер.

Главный тренер рассказал, что при счете 4:1 в Минске «было много разочарования».

«Знаете, игроки на скамейке запасных были расстроены, и мы как-то потеряли концентрацию. При счете 4:1 мы просто действовали по инерции»,— поделился Боб Хартли.

Журналисты отметили уверенную игру «Локомотива» в меньшинстве, которого было много. Наставник рассказал, что ему понравилось поведение игроков после удаления, несмотря на то что соперник смог реализовать большинство.

«Мы всегда настроены на агрессивную игру на всех этапах и, конечно же, мы много готовимся к игре в меньшинстве, исходя из того, что хотим сделать. Но мы всегда можем внести небольшие коррективы для некоторых команд»,— сказал Хартли.

Главный тренер «Локомотива» заверил, что не придавал никакого значения результату встречи команд в ходе предсезонного турнира, когда «Авангард» обыграл ярославский клуб со счетом 3:0.

6 октября в Ярославле «Локомотив» сыграет с санкт-петербургским СКА. В настоящее время ярославский клуб занимает первое место в Западной конференции и второе, уступая «Авангарду», в общей таблице КХЛ с 18 очками.

Алла Чижова