«Авангард» разгромил ярославский «Локомотив»

В Омске «Авангард» обыграл ярославский ХК «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

На 13-й минуте матча счет открыл игрок «Авангарда» Дмитрий Рашевский с передачи Михаила Котляревского.

«Локомотив» сравнял в середине второго периода: вратарь хозяев Никита Серебряков сначала отбил шайбу перед собой, однако защитник ярославцев Мартин Гернат перенаправил ее в ворота омичей. Через две минуты Гернат мог оформить дубль, но в этот раз Серебряков успел поймать шайбу.

Вскоре после этого шайбу в ворота вратаря «Локомотива» Даниила Исаева забросил нападающий хозяев Павел Леука. Тренерский штаб ярославцев взял запрос на помеху вратарю, которую судьи не нашли, зато назначили «Локомотиву» две минуты штрафа за задержку игры. И большинством «Авангард» воспользовался, сделав счет 3:1.

В конце второго периода двух игроков «Локомотива» удалили — Александра Радулова до конца матча за неспортивное поведение и Рихарда Паника на две минуты за удар локтем. Поэтому третий период начался вновь с большинства хозяев, которое они реализовали — отличился Николай Прохоркин. Больше голов в игре не было, окончательный счет 4:1 в пользу хозяев.

6 октября в Ярославле «Локомотив» сыграет с санкт-петербургским СКА.

Алла Чижова