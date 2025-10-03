Чехию предупредили о приближении неизвестных дронов

В полицию Чехии поступили «анонимные и непроверенные» угрозы о приближении большого количества беспилотников к границам республики. В Праге усилили меры безопасности, власти готовятся закрыть воздушное пространство, если опасность подтвердится.

«Будет задействован вертолет Воздушной службы Чешской Республики... Снайперы с своих позиций ведут наблюдение за потенциальными объектами в воздухе»,— написала пресс-служба чешской полиции в соцсети X. Там подчеркнули, что эти меры носят «чисто превентивный характер».

«По словам звонящего, человека, говорящего на английском, речь идет о большом количестве дронов. Из тактических соображений мы не будем сообщать предполагаемое время их прибытия, однако по-прежнему имеем дело с неподтвержденной информацией»,— подчеркнули в полиции.

В середине сентября власти Польши и Эстонии обвинили Россию обвинили в нарушении воздушного пространства ЕС. 25 сентября неизвестные дроны заметили над четырьмя аэропортами Дании. Накануне президент России Владимир Путин отшутился, что больше не будет запускать дроны в страны Евросоюза.