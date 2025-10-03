Власти Крыма анонсировали поэтапное открытие заправок

В Крыму вводят плановое восстановление продажи бензина и дизельного топлива. Об этом сообщил глава полуострова Сергей Аксенов.

Количество заправок, где можно будет купить бензин, будет увеличено с 10 октября. Для них будут действовать ограничения: продавать будут не более 20 литров топлива одному человеку в сутки. С 20 октября власти откроют еще некоторое количество заправок, написал господин Аксенов в своем Telegram-канале.

Губернатор попросил крымчан с пониманием отнестись к ситуации и потерпеть. Он пообещал, что к концу октября потребность региона в топливе будет покрыта полностью. Он добавил, что власти Крыма пришли к этому плану после консультаций с вице-премьером Александром Новаком и министром энергетики РФ Сергеем Цивилевым.

В России за два последних месяца число автозаправок, которые торгуют бензином, сократилось на 360, или на 2,6%. Особенно остро проблема ощущается на юге России. Из-за дефицита в Крыму 1 октября понизили лимит на продажу бензина в одни руки с 30 до 20 литров.

Подробнее — в материале «Ъ» «С горючим участием».