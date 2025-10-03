Дворцовый мост могут открыть после ремонта вечером 3 октября

Ремонт дорожного покрытия на Дворцовом мосту могут завершить 3 октября, сообщает «Фонтанка». К вечеру планируют убрать все ограничения и запустить движение по всем полосам.

Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ

Работы на главной переправе Петербурга начались 16 сентября и должны были продлиться месяц. Однако рабочим удалось опередить график на полторы недели. Для скорейшего завершения ремонта вводили частичное ограничение движения.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что специалисты уложили на переправе 5,8 тыс. кв. м нового асфальта. Разводка моста в период ремонтных работ велась по графику.

Андрей Маркелов