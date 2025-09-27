Завершающий этап ремонта Дворцового моста стартует на неделю раньше
Финальный этап ремонта Дворцового моста стартует 27 сентября — на неделю раньше, чем изначально планировалось. Об этом сообщили в Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга (ГАТИ).
Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ
Дорожные специалисты уже уложили 3,9 тыс. кв. м нового асфальта из запланированных 5,8 тыс. кв. м, говорится в публикации ГАТИ
С субботы, 27 сентября, ограничено движение по направлению из центра на Васильевский остров. Проезд в обе стороны организуют по четырем уже отремонтированным полосам.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Благовещенский мост отремонтировали за семь недель без закрытия движения