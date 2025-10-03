NYT: Бессент накричал на украинскую чиновницу на переговорах по редкоземам в феврале

Министр финансов США Скотт Бессент повышал голос на Юлию Свириденко, которая руководила украинской переговорной делегацией во время обсуждения сделки о редкоземельных металлах. Об этом сообщила The New York Times со ссылкой на источники.

Напряженный диалог между политиками состоялся в феврале. Господин Бессент во время видеозвонка повысил голос и заявил, что у украинских переговорщиков «есть шесть минут», чтобы принять сделку. Он угрожал закончить переговоры, если этого не произойдет, рассказали собеседники газеты.

Госпожа Свириденко, которая стала премьер-министром Украины через пять месяцев после этой беседы, отрицает заявления источников NYT. Она называет результат тех переговоров, благодаря которым Украина и США все же смогли прийти к соглашению, итогом «доверительных рабочих отношений» со Скоттом Бессентом.

Соглашение было подписано 30 апреля. Сделка предполагает создание инвестиционного фонда, в который Киев будет вносить 50% всех доходов от новой ренты и новых лицензий на добычу полезных ископаемых. Президент США Дональд Трамп утверждал, что сделка позволит вернуть $120 млрд американских налогоплательщиков, которые были выделены на помощь Украине.