В Армении приговорили к двум годам архиепископа Аджапахяна

Суд Еревана приговорил к двум годам тюрьмы главу Ширакской епархии, архиепископа Микаэла Аджапахяна по делу о призывах к захвату власти. Об этом сообщает Yerevan Today.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Арам Нерсесян / Sputnik / РИА Новости Фото: Арам Нерсесян / Sputnik / РИА Новости

По версии следствия, Микаэл Аджапахян заявлял в интервью о необходимости военного переворота в стране и призывал к захвату власти. Уголовное дело в отношении архиепископа возбудили 26 июня. На следующий день при попытке его задержать произошли столкновения между силовиками и священниками. Армянская апостольская церковь осудила решение об аресте архиепископа и призвала его освободить.

В июне в Ереване также арестовали лидера движения «Священная борьба» архиепископа Баграта Галстаняна по обвинению в планировании теракта и захвата власти в Армении. Аресты произошли во время конфликта премьер-министра Армении Никола Пашиняна с церковью.

Подробнее — в материале «Ъ» «Никол Пашинян обратился в другую веру».