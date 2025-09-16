Суд в Петербурге арестовал главу филиала ППК «ВСК» по обвинению в мошенничестве

Начальника филиала публично-правовой Военно-строительной компании (ППК «ВСК») по Ленинградскому военному округу заключили под стражу по обвинению в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Об этом 16 сентября сообщило 47news.

По аналогичному обвинению также арестовали еще одного сотрудника ППК «ВСК». Также, по данным издания, возбуждено дело о невыплате зарплат сотрудникам компании, предварительно, на сумму более 100 млн рублей, а в офисе петербургского филиала прошли обыски.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что подсудимый экс-сотрудник «ВСК» Минобороны Горский решил уйти штурмовиком на СВО.

Артемий Чулков