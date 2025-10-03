Владимир Путин в «Сириусе» вручил госнаграды педагогам участников СВО

Президент России Владимир Путин в концертном центре на федеральной территории «Сириус» вручил государственные награды педагогам участников СВО, сообщает пресс-служба Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден учитель Ильинской средней общеобразовательной школы в Тюменской области Олег Плесовских.

Знаки отличия «За наставничество» получили учительница гимназии №53 в Пензенской области Светлана Степанова и участница организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов в Омской области Татьяна Тимкина.

Заслуженными учителями России стали педагоги СОШ №24 им. Л.И. Малякова в Псковской области Светлана Магера и СОШ №9 в Ленинградской области Зоя Никитина. Звание «Заслуженный работник физической культуры РФ» получил директор МБУДО «Спортивная школа "Бастион"» во Владивостоке Вячеслав Иванов.

При вручении наград Владимир Путин отметил роль педагогов в воспитании учеников, которые «одерживали судьбоносные ратные победы, добивались выдающихся результатов в науке, в спорте, в искусстве».

Дмитрий Холодный