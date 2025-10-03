За сутки ВСУ атаковали десять белгородских муниципалитетов; есть разрушения

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки ударили по десяти муниципалитетам Белгородской области с помощью не менее 93 БПЛА и 24 снарядов. Никто не пострадал, но повреждения получили по три частных дома и автомобиля. Это следует из ежедневной сводки губернатора Вячеслава Гладкова.

Над Алексеевским округом был сбит один беспилотник — без пострадавших и разрушений.

В Белгородском районе атаке одного дрона подвергся поселок Майский — поврежден коммерческий объект. Также над муниципалитетом сбили четыре беспилотника.

В Борисовском районе по селу Березовка выпустили один БПЛА. Пострадали объект торговли и два автомобиля. Еще один дрон был подавлен над районом системой ПВО.

В Валуйском округе села Долгое и Соболевка, а также хутор Леоновка были атакованы 16 беспилотниками, 13 из которых уничтожили. В селе Долгом повреждена линия электропередачи.

Над Вейделевским районом сбит один БПЛА — без последствий.

В Волоконовском районе из-за атаки дрона в селе Борисовка загорелась сухая трава — возгорание ликвидировано.

В Грайворонском округе по селам Безымено, Дроновка, Козинка и Сподарюшино во время пяти обстрелов выпустили 23 боеприпаса, а также ударили с помощью 17 беспилотников, 11 из которых сбили. Информация о последствиях уточняется.

Над Красногвардейским районом уничтожили один БПЛА — пострадавших и повреждений нет.

В Краснояружском районе село Графовка было обстреляно одним артснарядом, а село Староселье подверглось атаке одного дрона. Без последствий.

В Шебекинском округе по городу Шебекино, селам Большетроицкое, Вознесеновка, Маломихайловка, Мешковое, Муром и Новая Таволжанка совершены атаки 48 беспилотников, 44 из которых сбиты. В селе Новая Таволжанка были повреждены два частных дома и легковой автомобиль, в селе Муром — частный дом и летняя кухня.

Сутками ранее из-за обстрелов в Белгородской области пострадали три человека. Разрушения получили девять частных домов и 12 автомобилей.

