За сутки ВСУ атаковали десять белгородских муниципалитетов; есть разрушения
Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки ударили по десяти муниципалитетам Белгородской области с помощью не менее 93 БПЛА и 24 снарядов. Никто не пострадал, но повреждения получили по три частных дома и автомобиля. Это следует из ежедневной сводки губернатора Вячеслава Гладкова.
- Над Алексеевским округом был сбит один беспилотник — без пострадавших и разрушений.
- В Белгородском районе атаке одного дрона подвергся поселок Майский — поврежден коммерческий объект. Также над муниципалитетом сбили четыре беспилотника.
- В Борисовском районе по селу Березовка выпустили один БПЛА. Пострадали объект торговли и два автомобиля. Еще один дрон был подавлен над районом системой ПВО.
- В Валуйском округе села Долгое и Соболевка, а также хутор Леоновка были атакованы 16 беспилотниками, 13 из которых уничтожили. В селе Долгом повреждена линия электропередачи.
- Над Вейделевским районом сбит один БПЛА — без последствий.
- В Волоконовском районе из-за атаки дрона в селе Борисовка загорелась сухая трава — возгорание ликвидировано.
- В Грайворонском округе по селам Безымено, Дроновка, Козинка и Сподарюшино во время пяти обстрелов выпустили 23 боеприпаса, а также ударили с помощью 17 беспилотников, 11 из которых сбили. Информация о последствиях уточняется.
- Над Красногвардейским районом уничтожили один БПЛА — пострадавших и повреждений нет.
- В Краснояружском районе село Графовка было обстреляно одним артснарядом, а село Староселье подверглось атаке одного дрона. Без последствий.
- В Шебекинском округе по городу Шебекино, селам Большетроицкое, Вознесеновка, Маломихайловка, Мешковое, Муром и Новая Таволжанка совершены атаки 48 беспилотников, 44 из которых сбиты. В селе Новая Таволжанка были повреждены два частных дома и легковой автомобиль, в селе Муром — частный дом и летняя кухня.
Сутками ранее из-за обстрелов в Белгородской области пострадали три человека. Разрушения получили девять частных домов и 12 автомобилей.