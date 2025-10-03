Прокурор не смог оспорить аренду участка под строительство усадьбы в Абрау-Дюрсо

Четвертый кассационный суд оставил в силе решения нижестоящих инстанций, отказавших Азово-Черноморской природоохранной прокуратуре в иске о признании недействительным договора аренды участка площадью 900 кв. м в Абрау-Дюрсо, который, по мнению истца, располагался на землях лесного фонда.

Прокуратура требовала признать ничтожным договор аренды между администрацией Новороссийска и Владиславом Полянским, а также истребовать участок и исключить из реестра сведения о его границах. Истец утверждал, что земля с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства с размещением индивидуального жилого дома усадебного типа» сформирована в границах лесного фонда и имеет пересечение с ним на площади 209 кв. м. Прокурор также указывал на недобросовестность господина Полянского, который возвел на участке жилой дом, зная о судебном споре.

Комитет по лесу Кубани подтвердил пересечение участка с землями Новороссийского лесничества, на которые зарегистрировано право собственности Российской Федерации.

По ходатайству ответчика Приморский районный суд назначил землеустроительную экспертизу. Специалисты «Азово-Черноморской Экспертной Компании» установили отсутствие пересечения с лесным фондом. Эксперт пояснил, что исследование проводилось с выездом на местность с участием представителей Комитета по лесу, с учетом рельефа и перепада высот. Между участками обнаружили разрыв около 0,45 м. Краснодарский краевой суд назначил повторную экспертизу, которую провело ООО «Эксперт-ЮФО». В феврале 2025 года эксперты подтвердили выводы первой экспертизы: пересечение с землями лесничества отсутствует.

Кассационная коллегия признала выводы судов мотивированными и основанными на всесторонней оценке доказательств.

«Доводы о недобросовестности действий ответчика Владислава Полянского правового значения не имеют, поскольку перечисленные в кассационном представлении обстоятельства имели место после рассмотрения настоящего спора и, более того, на неправильность выводов судов никак не указывают», — говорится в определении суда.

Определение может быть обжаловано в Верховный суд.

Лия Пацан