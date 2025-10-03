«Это не остановка бизнеса»

На 35 отелей сети Marton, принадлежащих компаньону экс-судьи Верховного суда Виктора Момотова, предпринимателю Андрею Марченко, наложен арест и приняты другие обеспечительные меры, пишет РИА Новости. Речь идет о гостиницах в Москве, Краснодаре, Вологде, Калининграде, Нижнем Новгороде, Воронеже, Ростове-на-Дону и Волгограде. Краснодарский адвокат, эксперт по судебным спорам с недвижимостью и активами Екатерина Гусеина рассказала о том, как арест отелей повлияет на хозяйственную деятельность сети Marton, трудовые отношения и распоряжение имуществом.

Екатерина Гусеина

Фото: предоставлено автором

«Наличие обеспечительных мер фактически не останавливает хозяйственную деятельность организации. Отели продолжают принимать гостей, заключать договоры, выплачивать зарплаты и уплачивать налоги. Трудовые договоры также сохраняются. При аресте счетов суд, как правило, оставляет возможность проводить обязательные платежи, поэтому фактически работа бизнеса не прекращается — ограничивается лишь возможность вывода активов. Наличие таких мер позволяет сохранить бизнес до окончания процесса.

Сроки действия обеспечительных мер устанавливаются в каждом судебном процессе индивидуально. В деле Виктора Момотова, по всей видимости, они будут действовать до вынесения решения по существу и его вступления в законную силу. Обжаловать меры можно, однако, по опыту, это редко приносит результат — вышестоящая инстанция, как правило, не отменяет их.

Кроме того, даже если отели находятся в разных регионах страны, обеспечительные меры могут быть наложены одним судом, рассматривающим дело, а не каждой региональной инстанцией отдельно.

В аналогичном деле, где я представляла интересы ответчиков, арест был применен к десяткам объектов в разных субъектах, но все рассматривалось централизованно. Подобный подход исключает разночтения и различное толкование мер в регионах.

Обойти обеспечительные меры через смену юрлиц или передачу управления на практике невозможно. Суды по таким делам, как правило, по ходатайству Генпрокуратуры запрещают любые действия по реорганизации компаний, смене директора или перераспределению долей. Даже попытки перевести бизнес на другое юрлицо признаются недействительными.

Исходя из опыта, по делу Виктора Момотова скажу открыто: с вероятностью 99,9% доли ООО будут обращены в доход государства. Это значит, что в кратчайшие сроки после принятия решения судом первой инстанции предыдущих учредителей исключат из числа участников ООО, а юрлицо передадут в управление торгующей организации, которая выставит имущество на торги.

Денежные средства от выручки пойдут в доход государства. Если же дело закончится иначе — собственность может быть возвращена владельцам. Но вероятность возврата, как показывает практика, крайне низка, а я бы даже сказала, полностью отсутствует».