На октябрьские матчи сборной России по футболу вызвали трех игроков «Зенита»

Три игрока «Зенита» попали в окончательную заявку сборной России на октябрьскую международную паузу, в рамках которой национальная команда сыграет с Ираном и Боливией. Это вратарь Денис Адамов, защитник Юрий Горшков и полузащитник Максим Глушенков.

Игрок команды «Зенит» Максим Глушенков во время матча

Игрок команды «Зенит» Максим Глушенков во время матча

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Игрок команды «Зенит» Максим Глушенков во время матча

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Игра с одной из сильнейших азиатских сборных состоится 10 октября в Волгограде, спустя четыре дня подопечные Валерия Карпина встретятся с латиноамериканцами в Москве.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что «Зениту» хватило одной комбинации, чтобы обыграть казанский «Рубин» в Кубке России. Отличился аргентинский нападающий Лусиано Гонду.

Андрей Маркелов

