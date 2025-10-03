В гвардии взяточников прибыло

Семь лет колонии строгого режима получил по приговору Зюзинского райсуда столицы бизнесмен Махир Сафаров, давший крупную взятку генералу Росгвардии. Глава краснодарской торговой компании выступал посредником в передаче 140 млн руб. бывшему заместителю главы департамента тылового обеспечения ведомства Мирзе Мирзаеву. Это был откат генерал-майору за общее покровительство от руководства компании—производителя модулей для строительства складов. Однако контракт на их возведение выполнен так и не был. Уголовное дело в отношении самого господина Мирзаева сейчас рассматривается в военном суде Ростова-на-Дону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Приговор 54-летнему уроженцу Грузии Махиру Сафарову вынесла 1 октября судья Мария Матвеева после процесса, шедшего в Зюзинском суде с июня этого года. Его признали виновным в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). «Сафарову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в коммерческих организациях, на срок два года и шесть месяцев»,— сообщили “Ъ” в Главном военном следственном управлении (ГВСУ) СКР, чьи сотрудники раскрыли это коррупционное дело.

Господин Сафаров являлся гендиректором зарегистрированного в Краснодаре ООО «Флагфуд трейд». Его основным видом деятельности числилась оптовая торговля пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями, а дополнительными — еще около 30 видов, от строительства жилых домов и консервирования картофеля до деятельности в области фотографии и «исследования конъюнктуры рынка и изучения общественного мнения». Также он являлся, по некоторым данным, фактическим собственником АО «Демис» — крупной компании по производству обуви, имеющей собственные заводы в России и Турции.

Впрочем, как установили военные следователи и суд, этим интересы господина Сафарова не ограничивались. «В 2023–2024 годах Сафаров передал Мирзаеву взятку от руководителя ООО “Пегас-Эко” Захидова в размере 140 млн руб. за общее покровительство при выполнении контракта»,— пояснили “Ъ” в ГВСУ СКР.

Как рассказывал “Ъ”, именно показания Эркина Захидова стали основанием для возбуждения 2 ноября прошлого года уголовного дела. Он сообщил, что в августе 2023 года его компания заключила контракт с территориальной гарнизонной квартирно-эксплуатационной частью Росгвардии на сумму 479,9 млн руб. на поставку быстровозводимых зданий из сборно-разборных конструкций для обустройства складской базы. Этот контракт заинтересовал заместителя командующего Южным округом Росгвардии по тылу Мирзу Мирзаева, который вскоре получил новое назначение, став временно исполняющим должность заместителя департамента тылового обеспечения Росгвардии.

Генерал-майор встретился с Эркином Захидовым и заявил тому, что предприниматель должен будет заплатить ему 140 млн руб. за помощь в увеличении суммы контракта, пролонгирование сроков его исполнения, выплату его фирме аванса, а также за общее покровительство.

Деньги следовало перечислить на счета АО «Демис» и другой компании-посредника — ООО «Опусгрупп», что предприниматель и сделал, отправив средства тремя траншами с сентября 2023 по январь 2024 года по фиктивным договорам субподряда на поставку металлоконструкций. Впоследствии Махир Сафаров, а также «неустановленные следствием лица», в том числе якобы и из сотрудников Росгвардии, обналичили деньги и передали их генералу Мирзаеву.

«В результате совершенного преступления условия контракта выполнены не были, чем государству причинен материальный ущерб»,— подчеркнули в ГВСУ СКР. Генералу Мирзаеву инкриминировали получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а Махиру Сафарову — посредничество. Эркин Захидов как лицо, добровольно сообщившее о преступлении, остался в уголовном деле в статусе свидетеля согласно примечанию к статье о даче взятки (ст. 291 УК РФ). Однако как генерал Росгвардии, так и посредник, по некоторым данным, свою вину так и не признали. Между тем отягчающим обстоятельством следователи назвали совершение ими преступления в период мобилизации.

Уголовное дело в отношении господина Мирзаева сейчас рассматривается в Ростовском-на-Дону гарнизонном военном суде и находится уже на «финишной прямой». Стоит отметить, что как сама Росгвардия в виде Главного управления собственной безопасности службы, так и военные следователи и оперативники из антикоррупционных подразделений других ведомств постоянно ведут работу по очищению рядов Федеральной службы войск национальной гвардии. Причем нередко в поле их зрения попадают именно тыловики.

Как рассказывал “Ъ”, на днях в Москве суд заключил под стражу начальника вещевого управления департамента тылового обеспечения Росгвардии полковника Александра Бусыгина. По версии следствия, он получил 6 млн руб. от бизнесменов, обещая им покровительство при выполнении госконтрактов на поставку для росгвардейцев предметов личной гигиены.

Под следствием также находятся офицеры из Главного управления авиации, обвиняемые в хищении 80 млн руб. при поставках штабных комплексов.

Но самым заметным среди фигурантов расследований является бывший первый заместитель главкома Росгвардии генерал-полковник Виктор Стригунов, задержанный в июле этого года. Как сообщал “Ъ”, возглавляя Сибирское региональное командование предшественника Росгвардии — внутренних войск МВД, он, по версии СКР, злоупотребляя полномочиями, распорядился построить учебный центр в не подходящем для этого месте. Это исключило возможность его эксплуатации, а государство лишилось 2 млрд руб.

В те же годы, по данным следствия, генерал получил около 66 млн руб. в виде взяток от бизнесменов за покровительство при выполнении госконтрактов на проведение строительных работ. А в Московском гарнизонном военном суде уже идет громкий процесс в отношении бывшего заместителя главкома Росгвардии Сергея Милейко. Сначала он был осужден на шесть лет и лишен звания генерал-лейтенанта за мошенническое завладение нежилым помещением в ведомственном доме в подмосковной Балашихе, где его супруга открыла салон красоты. А сейчас предстал перед судом за мошенничество при закупке обмундирования по завышенным на 400 млн руб. ценам.

Сергей Сергеев