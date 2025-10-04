Остров сокровищ Робинзона Крузо

20 лет назад, 26 сентября 2005-го, весь мир облетела новость: на маленьком острове в Тихом океане под названием Робинзон-Крузо найдено «самое большое сокровище в истории». В рассказах о событии тогда фигурировали сотни бочек с золотом и сокровища испанской короны, робот, способный видеть на 50 метров вглубь земли, и одержимый кладами американец, который перекапывал остров почти три десятилетия. Однако никто так и не увидел даже одной золотой монеты из клада. Потому что, скорее всего, он попросту не существует.

Остров для Робинзона Крузо и Вильгельма Канариса

Долгие годы небольшой участок суши в архипелаге Хуан-Фернандес в нескольких сотнях километров от берегов Чили был известен прежде всего как место, связанное с романом «Робинзон Крузо». Дело в том, что в 1704 году именно сюда высадили английского моряка Александра Селькирка. Тот был не просто военным или торговым моряком, а капером, то есть пиратом на государственной службе, в данном случае — на английской. Селькирк повздорил с одним из офицеров своего корабля, и его выбросили на необитаемом острове. Там он провел четыре года и четыре месяца, пока в 1709 году его не подобрал проходивший мимо английский корабль.

История Селькирка вдохновила Даниэля Дефо на роман «Робинзон Крузо». Часть славы книги досталась и месту.

Так что в 1966 году правительство Чили даже переименовало остров, на котором несколько лет жил Селькирк, из Мас-а-Тьерра в Робинзон-Крузо — для привлечения туристов. Сейчас остров обитаем: тут есть деревня Хуан-Баутисто с населением около тысячи человек.

Еще один интересный факт про остров — в честь него назвали настоящее морское сражение, хоть и не самое грандиозное. Битва у Мас-а-Тьерра состоялась во время Первой мировой войны — 14 марта 1915 года. Тогда к острову подошел немецкий крейсер «Дрезден». У него заканчивалось топливо, так что капитан предложил чилийским властям интернировать корабль и команду. Но тут появились британские корабли «Кент» и «Глазго». Они обстреляли «Дрезден», в итоге его капитан принял решение затопить крейсер. Команда, перебравшаяся на остров на шлюпках, была интернирована. Кстати, среди членов экипажа был Вильгельм Канарис, тогда морской лейтенант, а впоследствии адмирал и глава Абвера.

Казалось бы, историй про Робинзона Крузо и битву у маленького островка, рядом с которым до сих пор лежит на дне немецкий крейсер, уже достаточно для того, чтобы прославить его. Но в начале XXI века остров снова оказался в центре новостей. И опять в связи с пиратами и каперами.

«Самое большое в истории»?

В сентябре 2005 года мировые СМИ облетела новость о грандиозной находке на Робинзон-Крузо. «Обнаружено самое большое сокровище в истории»,— заявил тогда Фернандо Урибе-Эчеверрия, юрист чилийской компании Wagner Technologies, которая вела поиски. По его словам, находка оценивалась в $10 млрд.

Про состав клада тоже говорили невероятное.

Кто-то писал о 600 бочках с золотом, кто-то — о 800, третьи (ссылаясь на письма XVIII века) — о 864 мешках с золотом, 21 бочонке с драгоценностями и сундуках (без счета) с золотом инков.

кто-то — третьи (ссылаясь на письма XVIII века) — В некоторых версиях подробно описывают инкские статуэтки и розы из изумрудов и золота, ожерелья и даже папские кольца.

Особенность поисков, устроенных Wagner Technologies, состояла в том, что она использовала некоего специального робота. Точнее, робота по кличке Arturito («Артурчик») — его в том же 2005 году представил чилийский изобретатель Мануэль Салинас. Он утверждал, что Arturito может анализировать состав почвы на 50 м вглубь. Сейчас большинство ученых считают это «изобретение» чистой воды надувательством. Сам Салинас отказался патентовать робота и так никогда толком и не объяснил, как же он работает, говоря только что-то о теории хаоса и «антиплазменном реакторе».

Но в тот момент кладоискатели заявили, что робот помог им найти сокровище. По их словам, он обнаружил большие залежи металла на глубине 15 м под землей. Правда, никаких доказательств они предъявить не смогли, так что через несколько месяцев об этом «грандиозном открытии» писать перестали.

Но люди из Wagner Technologies были не единственными и даже не главными кладоискателями на острове Робинзон-Крузо. По-настоящему одержимым был американец Бернард Кейзер. Кстати, он с самого начала не поверил ни в находки Arturito, ни в то, что клад может содержать сотни бочек золота.

Кейзер родился в США, где создал довольно успешную компанию по производству текстиля Architex International. Позже заработанные с ее помощью деньги помогли ему погрузиться с головой в любимое хобби — поиск сокровищ. Сам он рассказывал, что впервые услышал о кладе острова Робинзон-Крузо в телепередаче о сокровищах в 1996 году, и сразу заинтересовался им. Но что же именно он услышал?

Каперы, Бурбоны и сокровища испанской короны

В той передаче рассказывалось об испанском мореплавателе Хуане Эстебане Убилья-и-Эчеверрия — возможно, дальнем родственнике юриста Wagner Technologies, но точных сведений об этом нет. В начале XVIII века он занимался переправкой золота из южноамериканских колоний в Испанию на своем корабле «Нуэстра Сеньора дель Монте Кармело». И во время одной из экспедиций то ли решил присвоить часть сокровищ, то ли убегал от враждебных Испании английских кораблей — в общем, закопал золото на островке, мимо которого проплывал. И это был именно остров Мас-а-Тьерра. Считается, что это произошло в 1715 году (есть также версии про 1713-й или 1714-й).

История с доставкой южноамериканского золота в Испанию — самая реалистичная (хотя и ее доказать сложно), но не самая романтичная.

В те годы шла Война за Испанское наследство, в центре которой был вопрос о том, кто займет испанский престол после смерти последнего короля из династии испанских Габсбургов, у которого не было наследников. Борьба шла за то, станет ли новым королем Испании член династии Бурбонов или же ставленник другой ветви Габсбургов, австрийской. Так что, по одной из версий, Убилья-и-Эчеверрия вез по поручению Габсбургов в укромное место сокровища — чуть ли не драгоценности испанской короны, чтобы спрятать их от новой династии. По другой — наоборот, увозил золото по поручению новой династии от сторонников старой, которые пытались его спрятать. Но обе эти версии недоказуемы.

Дальше варианты сюжета множатся.

Один из них гласит, что Убилья-и-Эчеверрия погиб в том же 1715-м, когда часть испанского «золотого флота» разбилась во время шторма у берегов Флориды, а часть была атакована английскими каперами. Поэтому и не смог вернуться за сокровищами.

По второй версии — он сам и его корабль были захвачены англичанами в 1729 году, и капитан Джордж Энсон в обмен на спасение заставил испанца раскрыть тайну клада.

Следующая дата, встречающаяся в этой истории,— 1761 год. Кейзер рассказывает, что в том году сокровища были найдены английским моряком Корнелиусом Уэббом, который пришел за ними по приказу Энсона, на тот момент уже адмирала. Уэбб погрузил золото на корабль и собирался увезти с острова. Однако его судно попало в шторм, так что пришлось вернуться, выгрузить сокровища и перепрятать в новом месте, но на том же острове. Как рассказывает Кейзер, позже команда взбунтовалась, так что Уэбб взорвал судно со всей командой на борту, а сам уплыл на шлюпке. А потом нарисовал карту этого «острова сокровищ».

Были и совсем экзотические предположения про местный клад — например, что его спрятал на острове английский мореплаватель и капер Френсис Дрейк. Местные жители пересказывают легенду о том, что во время кругосветного плавания Дрейк, захвативший золото нескольких испанских судов, закопал часть его на будущем Робинзон-Крузо.

Клад, который не выкопали

Именно карты и письма, составленные — как предполагают кладоискатели — Уэббом или Энсоном, стали причиной слухов о том, что на Робинзон-Крузо закопаны сокровища. Еще 1950 году в Великобритании всплыла карта, на которой якобы указано, где на этом острове зарыт клад, а также письма, посвященные этой истории. На остров неоднократно приезжали группы кладоискателей, которые копали то там, то тут, всякий раз безуспешно.

Кейзер подошел к делу более основательно. Сначала он перерыл архивы и библиотеки в Испании, Британии и других странах в поисках информации об экспедиции и вообще о мореплавании начала XVIII века в целом. В 1998 году в его руках оказалась карта, которую — все еще предположительно — составил Уэбб после посещения острова.

В 1999 году Кейзер организовал первую экспедицию на Робинзон-Крузо. С тех пор он проводит раскопки на острове ежегодно вот уже почти 30 лет.

Участники используют металлоискатели, устройства для радиолокации и другие приспособления для исследования глубин острова. Когда они находят что-то интересное, то нанимают несколько десятков местных жителей для ускорения раскопок. Иногда достают что-то относительно интересное, например старинные пуговицы или осколки бутылок.

Сначала работали лопатами и другими ручными инструментами. Позже Кейзер захотел перейти на экскаваторы. Но тут начались проблемы: остров — это охраняемая природная территория.

В 2019 году казалось, что развязка истории близка — Кейзер получил разрешение Национальной лесной корпорации (CONAF) Чили, управляющей архипелагом, на то, чтобы вести раскопки с использованием экскаваторов. Но против этого выступили многие археологи и защитники окружающей среды.

«Территория, на которой собираются вести раскопки, защищена дважды: она находится на территории национального парка "Архипелаг Хуан-Фернандес", а в 1977 году здесь был создан биосферный заповедник ЮНЕСКО»,— заявляла тогда Валентина Дюран, профессор Центра экологического права юридического факультета Чилийского университета.

Так что CONAF вскоре отозвала разрешение, выданное Кейзеру. Но история не закончена — американский кладоискатель все еще добивается введения экскаваторов на остров. Этим летом он продолжал судиться с CONAF, требуя дать ему такую возможность. Также уже в этом году он рассказал о серьезном «прорыве»: его приборы зафиксировали под землей нечто, что он назвал «крупной электромагнитной аномалией».

Конечно, по его мнению, это именно те самые сокровища. Правда, кроме самого Кейзера в них уже мало кто верит и видит за ними нечто большее, чем историю для привлечения туристов.

