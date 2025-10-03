Турция вбила клин между Сирией и Израилем

Переговоры между Израилем и Сирией о заключении соглашения в сфере безопасности застопорились по вине Турции. С такой версией выступили арабские СМИ, указав на то, что Анкара — как один из основных внешних союзников Дамаска — выступила против израильского требования о создании сухопутного гуманитарного коридора, который бы тянулся от границы еврейского государства в сирийскую провинцию Эс-Сувейда, где компактно проживают друзы. Как утверждается, Анкара опасается, что Израиль проведет оттуда линию снабжения дальше, в северо-восточные районы Сирии — зону влияния курдских формирований, враждебно относящихся к Турции и симпатизирующих еврейскому государству.

Фото: Orhan Qereman / Reuters

Препятствием на пути сирийско-израильских переговоров в сфере безопасности стала Турция, сообщило 3 октября ливанское издание Al-Modon со ссылкой на информированные источники. По его данным, президент Реджеп Тайип Эрдоган надавил на Дамаск, чтобы тот выступил против выдвинутого еврейским государством требования об открытии для него специального сухопутного коридора в провинцию Эс-Сувейда. Она населена друзским меньшинством, которое проживает по обе стороны сирийско-израильской границы. Именно его защита стала одним из официальных поводов, почему Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сохраняет свои части на юге Сирии после смены власти в Дамаске 8 декабря 2024 года.

По данным Al-Modon, Анкара обеспокоена сценарием, при котором правительство премьера Биньямина Нетаньяху захочет пробить коридор из южных районов Сирии в северо-восточные (Заевфратье), где находится зона влияния курдских формирований, противников Турции. Источники Al-Modon утверждают: господин Эрдоган подозревает, что еврейское государство намерено помочь курдам в сохранении собственной автономии в Заевфратье, учитывая взаимные симпатии двух сил.

В этой ситуации выход ЦАХАЛа к северо-восточной Сирии может дать еврейскому государству возможность разместить свои позиции у турецкой границы, делятся источники Al-Modon опасениями Анкары.

О том, что Израиль выдвинул к Сирии требование о создании коридора в Эс-Сувейду, сообщили 26 сентября источники Reuters. По их словам, это условие прозвучало в ходе как минимум двух раундов консультаций между соседями. Еврейское государство при этом апеллировало к тому, что ему необходимо поставлять друзской общине Сирии гуманитарную помощь. Именно это требование, по словам источников Reuters, стало препятствием для соглашения в сфере безопасности, которое, как ожидалось, стороны могли заключить при участии США на полях 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Переходное правительство Сирии, возглавляемое президентом Ахмедом аш-Шараа, назвало проект коридора угрозой суверенитету.

При этом черновик соглашения в сфере безопасности не предполагал полноформатной нормализации отношений между Израилем и Сирией. Вместо этого инициатива предусматривала создание на юге Арабской Республики буферной зоны, которая была бы поделена на несколько секторов с разным уровнем присутствия сирийского силового аппарата. В самой близкой к израильской границе полосе, например, нельзя было бы размещать тяжелую боевую технику, гласят условия проекта. Кроме того, еврейское государство выступило за то, чтобы территория к юго-западу от Дамаска была объявлена бесполетной зоной для сирийской авиации, однако за ВВС ЦАХАЛа сохранялось бы право на перемещение, в том числе для захода в небо других стран.

Для того чтобы сузить оперативное пространство Израиля, Турция хочет разместить постоянные военные позиции к югу от Дамаска, говорят источники Al-Modon.

Сообщалось, что Анкара уже говорила Дамаску о своем интересе к размещению как минимум двух авиабаз на территории Арабской Республики. Эти объекты в случае их появления могут превратиться в существенную угрозу для израильской авиации. Анкара и Дамаск 13 августа заключили военное соглашение, которое касалось повышения квалификации бойцов новой сирийской армии, а также передачи переходному правительству во главе с господином аш-Шараа продвинутой военной техники. Вероятно, это только первый шаг на пути к подписанию более широких договоренностей.

Что касается курдов, то они пока остаются под формальной опекой США, несмотря на циркулировавшие с начала этого года слухи о скором выводе американского контингента. Источники издания Al-Monitor в Пентагоне сообщили, что военное ведомство решило отложить решение о сокращении войск в юго-восточном и северо-восточном регионах Сирии. Основанием, по словам собеседников Al-Monitor, стали разведывательные данные, что переходное правительство господина аш-Шараа сохраняет неустойчивость.

В разговоре с “Ъ” эксперт Российского совета по международным делам Антон Мардасов напомнил, что возможный вывод американского контингента из Сирии — постоянно дискутируемая тема в Вашингтоне. «Неопределенность вокруг этого заставляет игроков принимать свои меры,— обратил внимание эксперт.— Например, Россия укрепила объект в Камышлы для возможных посреднических действий между Дамаском и курдами, а Франция усиливает взаимодействие с курдами».

С точки зрения Анкары, подобные действия не способны резко изменить ситуацию в Сирии и усилить курдов, но «оформленный коридор снабжения в сочетании с активностью авиации ЦАХАЛа — может», рассудил собеседник “Ъ”.

«Учитывая, что Турция видит в Сирии не только территорию, через которую можно реанимировать проект Хиджазской железной дороги (транспортный проект Османской империи в начале XX века.— “Ъ”) для обхода Суэцкого канала, но и передовой район обороны в случае обострения отношений с Израилем, Анкара найдет инструменты для давления на Дамаск, который всячески пытается снизить любую зависимость от Турции»,— резюмировал господин Мардасов.

Нил Кербелов