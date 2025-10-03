Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
«Аэрофлот» запустит прямые рейсы из Екатеринбурга в Египет с 7 октября

Авиакомпания «Аэрофлот» совместно с туроператором «Библио-Глобус» запускает прямые рейсы из Екатеринбурга в Египет, сообщили в пресс-службе авиакомпании. Полеты из Екатеринбурга в Хургаду и Шам-эль-Шейх начнутся 7 октября буду выполнятся трижды в неделю.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Для новых маршрутов будут использоваться самолеты Boeing 737 с эконом и бизнес-классом.

«Приобрести билеты можно только в рамках туристических продуктов у оператора «Библио-Глобус» или в уполномоченных агентствах»,— говорится в сообщении.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что «Аэрофлот» объявил о запуске прямых рейсов из Екатеринбурга в Дубай с 8 октября.

Полина Бабинцева

