«Аэрофлот» впервые запустит прямые рейсы из Екатеринбурга в Дубай с 8 октября

Авиакомпания «Аэрофлот» объявила о запуске прямых рейсов из Екатеринбурга в Дубай. Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, полеты начнутся 8 октября и будут выполняться дважды в неделю по средам и воскресеньям. Билеты уже доступны для покупки.

На маршруте Екатеринбург — Дубай — Екатеринбург будут использовать самолеты Boeing 737 с двумя классами обслуживания: эконом и бизнес.

В авиакомпании уточнили, что в текущем сезонном расписании «Аэрофлот» выполняет полеты из Екатеринбурга по семи направлениям, включая Москву, Сочи, Анталию, Ереван, Санью, Стамбул и Пхукет. С 29 сентября начнутся рейсы в Краснодар, Нячанг (Вьетнам) и Бангкок. В октябре запланированы полеты из «Кольцово» в Санкт-Петербург, Гоа, Хургаду и Шарм-эль-Шейх.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что авиакомпания «Аэрофлот» объявила о возобновлении рейсов из Екатеринбурга в Краснодар.

Полина Бабинцева