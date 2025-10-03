Передавший взятку замначальника тыла Росгвардии Мирзаеву осужден на 7 лет колонии

Суд признал виновным в посредничестве во взяточничестве гендиректора ООО «Флакфуд трейд» Махира Сафарова. Он передавал деньги врио замглавы департамента тылового обеспечения — начальнику управления материального обеспечения Росгвардии генерал-майору Мирзе Мирзаеву. Фигуранту назначили 7 лет строгого режима, сообщила пресс-служба СКР.

В 2023 году госзаказчик заключил контракт с ООО «Пегас-Эко» на поставку модулей для строительства складов. Стоимость работ составляла 479,9 млн руб. Ход работ контролировал генерал Мирзаев, которому Сафаров передал 140 млн руб. от главы «Пегас-Эко» Эркина Захидова за общее покровительство. В результате условия контракта не были выполнены.

Дело против самого Мирзы Мирзаева рассматривается в суде, его обвиняют в получении особо крупной взятки. Показания на него и Махира Сафарова дал Эркин Захидов. Последний утверждал, что взятку требовал сам генерал-майор.

Подробнее — в материале «Ъ» «Генералу откатили со складской базы».

Никита Черненко